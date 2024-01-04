البويرة.. تفكيك شبكة إجرامية قامت بسرقة محل لبيع المجوهرات

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من معالجة قضية تتعلق بتكوين جمعية أشرار. لغرض الإعداد لجناية السرقة الموصوفة المقترنة بظروف التعدد، الليل، الكسر، إستحضار مركبة ذات محرك. لغرض تسهيل فعلهم وتيسير الهروب مع توافر حالة العود.

حيثيات القضية تعود إلى بلاغ تقدم به مسير و شريك في محل لبيع المجوهرات مفاده تعرض المحل لفعل السرقة من قبل مجهولين قاموا بالولوج إليه عبر المحل المجاور له من خلال تحطيم الجدار الفاصل بين المحلين، بعدها قاموا بفتح الخزانة الفولاذية للمحل بإستعمال وسائل خاصة و الإستيلاء على كمية معتبرة من المجوهرات و مبلغ مالي من العملة الوطنية و آخر من العملة الصعبة، على الفور تنقل عناصر الفرقة إلى عين المكان و فتحوا تحقيق في القضية وبتكثيفهم للأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية تمكنوا من تحديد هوية المشتبه فيهم ليتم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من الإطاحة بهم و إسترجاع جزء من المسروقات مع حجز الوسائل و المعدات المستعملة في عملهم الإجرامي.

بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة.