البويرة: تفكيك شبكة اجرامية مختصة في سرقة السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية

في إطار المجهودات الميدانية المبذولة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها لا سيما جرائم سرقة المركبات، تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البويرة من تفكيك شبكة إجرامية وطنية مختصة في سرقة المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية مع استرجاع 3 مركبات محل سرقة.

حيثيات القضية تعود إلى شكوى رسمية تقدم بها أحد الضحايا بخصوص تعرض مركبته لفعل السرقة، على الفور قام عناصر الفرقة بفتح تحقيق معمق في القضية وباستعمال وسائل تقنية وتكنولوجيا حديثة تم تحديد مكان تواجدها واسترجاعها بملف قاعدي ومواصفات تقنية مزورة.

مواصلة لعملية التحقيق والتحري تم تحديد هوية أفراد الشبكة بما فيها زعيمهم - محل عدة أوامر بالقبض من قبل عدة جهات قضائية – ليتم توقيفهم جميعا مع استرجاع مركبتين أخريين واحدة منها كانت متواجدة على مستوى إحدى ولايات الوسط والأخرى مقتادة من قبل زعيم الشبكة بإحدى الولايات الشرقية للوطن والذي بعد تفتيش مسكنه تم العثور على معدات وأدوات تستعمل في تزوير هياكل المركبات وكذا بطاقات رمادية وملفات قاعدية مزورة.

بعد إستكمال عملية التحقيق وجميع الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.