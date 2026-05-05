البويرة: تفكيك شبكة عابرة للحدود مختصة في النصب والاحتيال على الجمهور

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البويرة، نهاية الأسبوع الفارط، من توقيف 3 أفراد ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة تنشط داخل الوطن وخارجه، من بينهم رعية من بلد أجنبي ذو جنسية مزدوجة وامرأة. يقومون بالنصب والاحتيال على المواطنين باستعمال وسائل معلوماتية.

تفاصيل القضية تعود إلى تسجيل شكوى من قبل أحد الضحايا بخصوص تعرضه لعملية نصب واحتيال خلال قيامه بعملية بيع وشراء عبر الأنترنت لمنتجات نادرة من نوع les griffes de lion مصدرها دولة أجنبية. تستخدم من طرف المخابر في صناعة أدوية مخصصة لبعض الأمراض المستعصية حسب مزاعمهم.

ويقوم أفراد الشبكة الإجرامية بالترويج لها عبر مواقع الكترونية، ثم الاتصال بالضحايا للحصول على كميات منها و إغرائهم بشرائها منهم بالعملة الصعبة. كون هذه الحبوب مرتفعة الثمن في الدول الأجنبية التي ينتمي إليها بعض أفراد الشبكة. بعدها يلجأون إلى تقاسم الأدوار بين من ينتحل صفة “خبير أجنبي في الصناعات الصيدلانية - مسير مخبر مختص – مختص في عرض وتسويق هذه الحبوب”.

التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة، تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة، مكنت من توقيف المشتبه فيه الأول يحمل الجنسية المزدوجة أثناء دخوله إلى التراب الوطني عبر المطار الدولي. واستمرارا في عملية التحقيق تم فك الروابط الاحتيالية وأساليبها التي كانت الشبكة تنتهجها ليتم توقيف مشتبه فيهما آخرين من بينهما امرأة.

أسفرت العملية عن ضبط وحجز مركبة، معدن أصفر يقدر وزنه بـ 80.14 غرامًا، مبلغ مالي من العملة الأجنبية، جهاز إعلام ألي محمول، 8 هواتف نقالة، 1000 حبة من بذرة les griffes de lion، و12 شريحة هاتفية دولية ومحلية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة بموجب ملف إجراءات جزائية.