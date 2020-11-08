البويرة: تفكيك شبكة لتزوير العملة الوطنية من فئة 2000 دينار يقودها رعية إفريقي

تمكنت عناصر فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية البويرة من توقيف شبكة مختصة في ترويج أوراق نقدية مزورة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت على إثر معلومات مؤكدة وردت إلى عناصر فرقة قمع الإجرام.

وتفيد المعلومة بوجود أشخاص يقومون بطرح للتداول أوراق نقدية من فئة 2000 دج مزورة وسط مدينة البويرة.

وأضاف البيان، أنه تم إعداد خطة محكمة من أجل الإطاحة بالمشتبه فيهم، حيث تم توقيف شخصين.

ومن بين الموقوفين قاصر يبلغ من العمر 17سنة والآخر يبلغ 22 سنة، ضبط بحوزته مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ78000دج.

إضافة إلى استرجاع مبلغ مالي من عند بعض التجار يقدر بـ 28000دج بعد بيعهم لبعض المنتوجات التجارية للمشتبه فيهم.

بعد تكثيف التحريات وبالتنسيق مع النيابة المحلية واستمرارا للتحقيق تم تفتيش منزل مشتبه فيه اخر وعثر على مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ80000دج من فئة 2000دج.

إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 4000دج من فئة 2000د ج عند شقيق المشتبه فيه.

وأشار نفس المصدر، أن التحقيقات المكثفة لعناصر الفرقة أفضت إلى وجود رعية إفريقية من جنسية مالية هو الممون الرئيسي للمشتبه فيهم بالأوراق النقدية وهو في حالة فرار بإحدى ولايات الغرب الجزائري ، ليتم انجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.