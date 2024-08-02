البويرة: تكريم الأساتذة المتقاعدين والتلاميذ المتفوّقين في البكالوريا والتعليم المتوسط

حضر صبيحة اليوم الجمعة، والي البويرة، عبد الكريم لعموري، حفلا تكريميا. أقيم على شرف الأساتذة المتقاعدين والتلاميذ المتفوّقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط.

وثمن والي الولاية ثمنّ هذه المبادرات التي تُكمّل جهود الدولة للنّهوض بقطاع التعليم. والتي من شأنها أن تنمّي الرّغبة في الإجتهاد و التّحصيل لدى التّلاميذ.

كما شكر المنظمين على هذه المبادرة الرائعة، داعيا الجميع الى الالتفات حول المدرسة لضمان مستقبل الأجيال.