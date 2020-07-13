البويرة: تمديد غلق الأسواق وأسواق الماشية وكذا منع تنظيم حفلات الأعراس والختان بالولاية

تنهي مصالح ولاية البويرة إلى علم المواطنين أنه تم اتخاذ قرار ولائي يقضي بالتمديد إلى إشعار آخر ببعض الإجراءات الاحترازية في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووفق بيان مصالح الولاية فإنه يتعلق الأمر بـ :

تمديد غلق الأسواق والأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية.

منع التجمعات العائلية لاسيما تنظيم حفلات الأعراس والختان.

أما بخصوص قرار منع حركة المرور من والى إقليم الولاية والجاري مفعوله إلى غاية الجمعة القادمة، فيُستثنى من مجال تطبيقه حركة مركبات وشاحنات النقل المعنية بالتموين بمختلف أشكاله.

من جهة أخرى، يبقى العمل متواصل بإخضاع المحلات و الأنشطة التجارية المرخصة إلى المراقبة الدورية لأعوان مصالح مديرية التجارة المرفقين بالقوة العمومية وهذا من أجل الوقوف على مدى الالتزام والامتثال بالإجراءات الوقائية الضرورية.