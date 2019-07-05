البويرة.. توزيع أزيد من 440 وحدة سكنية من مختلف الصيغ

أشرف اليوم والي ولاية البويرة، مصطفى ليماني رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي وبحضور ممثلي الأسرة الثورية وإطارات الولاية والمنتخبين

على توزيع مفاتيح السكنات لفائدة 443 مستفيد من مختلف الصيغ وهي العملية العاشرة التي يشرف عليها ليماني منذ توليه مهامه على رأس ولاية البويرة.

ومواصلة لبرنامج الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ57 لعيدي الاستقلال والشباب بالبويرة، كانت فرصة لتكريم الرياضيين الابطال للموسم الرياضي المنقضي.

كما أشرف الوالي على وضع حيز التشغيل شبكة المياه الصالحة للشرب لقرى اولاد الحاج اولاد

بن قدور الروراوة واولاد قاسم ابتداءا من نظام التحويلات الكبرى لسد كدية اسردون لفائدة 350

منزل او في بلدية بئر اغبالو تم وضع الحجر الاساس لانجاز مجمع مدرسي لـ 12 قسم

والذي سيستلم قبل الدخول المدرسي المقبل للتلاميذ الذين يقطعون مسافة 2 كلم للالتحاق بالمدرسة القريبة

من سكناهم و بعين بسام تم تدشين الخزان المائي ل 1000 م3 في اطار تحسين تزويد

بالمياه الصالحة للشرب لمدينة عين بسام و التي ستكون في مأمن من ازمة المياه لمدة ثلاثون سنة.

وبنفس المكان وضع التشغيل محطة ضخ المياه سد لكحل لفائدة سكان بلدية الهاشمية .