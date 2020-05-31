البويرة: توزيع 10 آلاف قناع واقي على المواطنين من طرف سونلغاز ومصالح الولاية

أشرفت اليوم السلطات الولائية لولاية البويرة، على عملية توزيع الأقنعة الواقية من فيروس كرونا عبر عديد البلديات ضمن مبادرة شاركت فيها مؤسسة سونلغاز ومصالح الولاية.

وهذا في إطار تجسيد المرسوم التنفيذي القاضي بإجبارية ارتداء الكمامات في الشوارع والأماكن العامة لحماية أنفسهم وعائلاتهم من إنتشار فيروس كرونا كوفيد 19 .

العملية استهدفت المواطنين عبر الشوارع والأسواق التجارية وكذا مقرات بعض الإدارات العمومية بحيث سمحت بتوزيع 10 آلاف كمامة.

وكانت انطلاقتها من بلدية الاخضرية بحضور رئيس الديوان للمؤسسة الوطنية لتوزيع الغاز والكهرباء ممثلا للرئيس المدير العام للمؤسسة، وكذا المدير العام للخدمات الاجتماعية لنفس المؤسسة.

كما شهدت كل من بلدية الهاشمية ، الأصنام، بشلول والبويرة نفس العملية التي لقيت استحسانا وقبولا كبيرين من طرف المواطنين. الذين ابدوا قناعتهم بضرورة ارتدائها، وكانت المناسبة فرصة لتحسيس المواطنين بضرورة الالتزام بهذا الإجراء الوقائي لتجنب تعريض حياتهم لخطر الإصابة بهذا الوباء.