البويرة: توقيف المتهمين بالسطو على مركز بريد بالسلاح واسترجاع المبلغ المسروق

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة، عن توقيف 7 أشخاص متهمين بالسطو بالسلاح الناري على مركز بريد أغبالو بدائرة أمشدالة وإيداعهم الحبس المؤقت.

وجاء في بيان لنيابة الجمهورية، بأن التحريات التي قامت بها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشرفة، بشأن قضية السطو بالسلاح الناري على مركز بريد أغبالو بدائرة أمشدالة توصلت إلى توقيف 7 أشخاص. مع استرجاع المبلغ المالي المسروق. وكذا الأسلحة النارية المستعملة لارتكاب الجريمة.

وأضاف البيان، أنه تم تقديم المشتبه فيهم يوم أمس الثلاثاء أمام نيابة البويرة. وتمت متابعتهم بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق من أجل جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية السرقة مع حمل أسلحة ظاهرة. وجنحة تبييض الأموال وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية.

هذا وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق أمر بايداعهم الحبس المؤقت.

وأشار البيان، إلى إن واقعة السطو على مركز البريد بأغبالو حصلت يوم 8 أفريل 2023 صباحا، ونفذتها مجموعة من أشخاص ملثمين حاملين أسلحة نارية، كانو على متن سيارة. واستولوا على إثرها على مبلغ مالي يقدر بمليار و200 مليون سنتيم.