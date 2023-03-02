قناة النهار البويرة: توقيف شبكة وطنية مختصة في التهريب الدولي للمركبات والمخدرات بقلم النهار أونلاين نشر في 02 مارس 2023 - 20:46 شارك غرِّد أرسل 33 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2Qp15 اقرأ أيضا رئيس الجمهورية: لن يبقى أي عقد عمل محدد المدة بحلول ديسمبر 2023 قناة النهار 24 فيفري الحماية المدنية العائدة من تركيا : العون الجزائري مكوّن و جاهز للعمل في أي مكان قناة النهار 16 فيفري حجز 61 قنطار من مادة التبغ للترشق محلي الصنع ببومرداس قناة النهار 24 فيفري أمن: معدات التدخل والإسعاف .. سلاح الحماية المدنية في إدارة الأزمات والكوارث قناة النهار 18 فيفري غياب النقل المدرسي.. تلاميذ يقطعون الكيلومترات للالتحاق بمدارسهم قناة النهار 02 مارس طالع هابط: نفايات وقاذورات في كل مكان .. ولاية تبسة تصبح مفرغة عمومية في غياب تام للسلطات قناة النهار 21 فيفري تيارت: وزير الصحة يخاطب مدير التجهيزات العمومية...اخدم بفرق متتابعة لانهاء المشروع قناة النهار 27 فيفري رئيس الجمهورية: رفضت آجال إنجاز مشروع السكك الحديدية على مسافة 700 كيلومتر خلال 7 سنوات قناة النهار 24 فيفري كـ ـارثة.. إرغام تلاميذ في سعيدة على أكل ياغوورت "بيريمي" مع إخفاء تاريخ الصلاحية قناة النهار 22 فيفري the weekend show/ نهاية عهد الموسيقى السـ.اقطة.. لا للإبتذال مجدداً قناة النهار 25 فيفري