البويرة: توقيف شخصين قاما بتعريض حياة الغير للخطر بعين بسام

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين بسام ولاية البويرة من توقيف شخصين بعد قيامهم بمناورات خطيرة في الطريق العام.

العملية جاءت على إثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمتعلق بقيام سيارتين وزن خفيف بمناورات خطيرة وعرقلة حركة المرور. عبر الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين بلديتي عين بسام وبئر غبالو ولاية البويرة.

على إثرها قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين بسام بفتح تحقيق في القضية بالتنسيق مع الجهات القضائي. ليتم توقيف شخصين تتراوح أعمارهم من بين (23-26) سنة بتهمة تعريض حياة الغير للخطر. بإنتهاكهم واجبات الإحتياط والسلامة التي يفرضها القانون ومخالفة التغيير الهام في الإتجاه دون التأكد من أن المناورة لا تشكل خطر على المستعملين الأخرين كما تم حجز المركبتان المستعملتان في الجريمة .

سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة. تم إنجاز ملفات قضائية وإرسالها للجهات القضائية المختصة إقليميا.

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