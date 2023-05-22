البويرة.. توقيف فلاحين يسقيان أشجار البرتقال بمياه قذرة بالقاديرية

أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة قادرية، صاحب بستان للبرتقال بقرية تالوين متلبسا بسقي أشجار البرتقال بالمياه القذرة.

وجاءت هذه العملية، بمعية الطبيب التابع لمكتب النظافة لبلدي الأخضرية وبالتنسيق مع اللجنة التابعة لبلدية قادرية رفقة عناصر الشرطة القضائية.

أين تم ضبط العامل بالحقل في حالة تلبس يسقي أشجار البرتقال بمياه الصرف الصحي ملوثة وتنبعث منها رائحة كريهة.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق في القضية تم إنجاز ملف قضائي ضد صاحب البستان رفقة شريكه وتم إرساله إلى الجهات القضائية المختصة.

ويأتي هذا في إطار مجهودات المديرية العامة للأمن الوطني لحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العمومية ومحاربة ظاهرة سقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة.