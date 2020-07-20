البويرة: توقيف منتحل صفة عون وقاية وأمن بمستشفى الأخضرية عبر الفيسبوك

أوقف عناصر الشرطة القضائية بفرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بأمن ولاية البويرة شخص يقوم بنشر وترويج أخبار تمس بالنظام والأمن العمومي.

المشتبه فيه كان يستعمل عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك لقب متصل بمهنة منظمة قانونا.

العملية تمت على إثر معلومات وردت إلى مصالح الشرطة القضائية فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بخصوص التداول الواسع لمقطع تسجيل صوتي عبر تطبيقة مسنجر.

أين كان المشتبه فيه يدعي بأنه عون وقاية وأمن بمستشفى الأخضرية، صرح أنه تم تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا، و بأن الحالة خطيرة، وبأن إدارة المستشفى تتستر على ذلك.

على إثرها وبعد التأكد من أن هذه الادعاءات مغلوطة باشرت عناصر ذات الفرقة التحريات التقنية.

أين تم تحديد هوية صاحب التسجيل الصوتي، ليتم توقيفه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه