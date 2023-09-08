البويرة: توقيف 6 أشخاص وإيداع 2 الحبس بتهم المضاربة في الحبوب الجافة 

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سور الغزلان، بايداع متهمين لإثنين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بالمدعو ” س ع ح” و” ب ع ق”، فيما أمر بوضع متهمين اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية.

ويتعلق الأمر بكل من المدعو ” غ ح” و” ع ع م” مع الإفراج عن المتهمين ” م.س” و” وب ر” لمتابعتهم بجنح المضاربة غير المشروعة في مواد البقول الجافة. والمشاركة في المضاربة غير المشروعة والتزوير واستعمال المزور من اجل الإستفادة من كميات معتبرة من البقوليات على مراحل وتحويلها الى وجهة مجهولة.

وجرى تقديم المتهمين الستة أمام وكيل الجمهورية لذات المحكمة الخميس، بعد توقيفهم من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية البويرة في اطار محاربة المضاربة غير المشروعة.