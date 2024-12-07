البويرة.. جريحان في اصطدام بين سيارتين

سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم السبت، حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب عند مركز الدفع بلدية البويرة، أين خلف إصابة شخصين بجروح.

وأوضحت ذات المصالح، أن إسعافاتها ممثلة في وحدة القطاع واد البردي، تدخلت من أجل حادث مرور. على مستوى الطريق السيّار شرق غرب عند مركز الدفع بلدية البويرة.

مشيرة أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين، وخلف جريحين (02) تم اسعافهما و نقلهما الى المركز الصحي بواد البردي.

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