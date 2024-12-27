البويرة.. جريحان في انحراف حافلة لنقل المسافرين بتيكجدة

أصيب شخصان في حادث مرور وقع اليوم الجمعة على مستوى الطريق الوطني رقم 33 بمنطقة تيكجدة بالبويرة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، تدخلت على الساعة 15:57. من أجل انحراف حافلة بتيكجدة.

وتمثل الحادث في اصطدام حافلة، كانت تقلّ 30 راكبًا، بالجدار الواقي، ما حال دون سقوطها وتجنب خسائر مادية وبشرية.

الحادث أسفر عن إصابة شخصين بجروح خفيفة. تم إسعافهما ونقلهما إلى عيادة حيزر حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية.