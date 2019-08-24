البويرة : جريح في حادثي قطار منفصلين بالقادرية

أصيب شخص بجروح إثر حادثي مرور منفصلين وقع اليوم السبت بلدية عمر دائرة القادرية ولاية البويرة.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الحادث الاول وقع في حدود الساعة 10 و53 د بمحطة القادرية بذات الولاية.

وتمثل في إصطدام لنقل المسافرين بسيارة من نوع Mercedes بمعبر محروس، ولم يسفر عن أية إصابة.

بينما الحادث الثاني وقع على الساعة 16 و40د بمخرج بلدية عمر دائرة القادرية معبر غير محروس.

وذلك بإصطدام قطار لنقل البضائع بسيارة رونو من نوع Dacia logan.

ما اسفر عن إصابة سائق السيارة “س.ح” 51 سنة تم نقله من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى الاخضرية .