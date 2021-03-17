البويرة: حادث مرور مميت يخلف وفاة شيخ وإصابة اثنين اخرين

لقي شيخ يبلغ 74 سنة مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 18 مدخل عين العلوي بالبويرة.

وسجلت مصالح الحماية المدنية بعين بسام تدخلها على الساعة 17.35 من اجل هذا الحادث.

والذي تمثل في دهس سيارة لشخص ومجموعة من الأغنام، أين خلف الحادث وفاة الشيخ صاحب الأغنام.

ليتم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث مستشفى عين بسام، فيما تم تسجيل مصابين كانا على متن السيارة.

أين يبلغان من العمر 30 و34 سنة تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى عين بسام.

كما تم تسجيل نفوق 23 رأس من الغنم اثر هذا الحادث.