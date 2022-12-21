البويرة: حادث مرور يتسبب في إصابة عمال للاشغال العمومية 

سجل حادث مرور اليوم في حدود الساعة 14سا و15د بالطريق الوطني رقم 8بالشطر المزدوج. عند النقطة الكيلومترية 30 إتجاه سور الغزلان، بلدية سور الغزلان.

تمثل الحادث في اصطدام سيارة بلافتة الإشارة الضوئية التنبيهية الخاصة بورشة تابعة لفرع الأشغال العمومية لدائرة سور الغزلان، حيث خلف الحادث 6 جرحى سائق و5 عمال مهنيين. والذي كانو يزاولون نشاطهم اليومي والمتمثل في تنظيف الطريق.

تم نقل المصابين فورا إلى مستشفى سور الغزلان من طرف اعوان الحماية المدنية، ليغادر 5 منهم المستشفى ويبقى واحد منهم للقيام بالأشعة ومواصلة العلاج وهو في حالة مستقرة حاليا.

كما تنقل ممثلون عن المديرية الولائية رفقة رئيس فرع الأشغال العمومية لدائرة سور الغزلان إلى المستشفى للاطمئنان على حالة الجرحى.

علما ان الورشة كانت مزودة بجميع الإشارات التنبيهية اللازمة لضمان أمن العمال ومستعملي الطريق، ولكن رغم هذا وقع هذا الحادث بسبب الإفراط في السرعة.

إذ ندعوا كافة مستعملي الطريق إلى احترام إشارات المرور والتحلي بروح المسؤولية لتجنب مثل هذه الحوادث.