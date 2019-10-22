البويرة : حجز 360 قارورة خمر بمحطة عمر في القادرية

حجزت عناصر الأمن بمحطة عمر دائرة قاديرية بالبويرة كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 360 قارورة من مختلف الانواع والاصناف.

وخلال العملية تم توقيف 03 أشخاص لضلوعهم في حيازة المشروبات الكحولية دون رخصة لغرض البيع.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 19أكتوبر الماضي على إثر قيام عناصر الأمن بدوريات على مستوى الطريق الوطني رقم 25 .

حيث تم توقيف مركبة من نوع DFSK على متنها ثلاثة أشخاص بعد إخضاعهم للتفتيش الدقيق تم العثور على كمية من الخمور قدر عددها 360 قارورة.

في حين سيتم تقديم الموقفين على العدالة.