البويرة: حريق غابة في سوق الخميس

تدخلت مصالح الحماية المدنية بسوق الخميس مدعمة بالوحدة الثانوية عين بسام في البويرة من إجل اخماد حريق غابة بقرية اولاد العربي بلدية المقراني.

وحسب بيان الحماية المدنية الحريق شب في حدود الساعة 15سا و38 دقيقة المتمثل في حريق غابة من البلوط وصنوبر المسالك صعبة.

وعلى إثر ذلك سخرت الحماية المدنية لاخماد هذا الحريق 3 شاحنات إطفاء و21 عون بمختلف الرتب، بحضور اعوان محافظة الغابات ومصالح الدرك الوطني.

وطمأنت ذات المصالح أن الحريق لايشكل خطر على السكان. فيما لاتزال عملية الاخماد متواصلة.