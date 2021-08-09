البويرة: حريق يتلف حوالي 600 شجرة زيتون

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة نهار اليوم 9 تدخلات في حرائق الغطاء النباتي أهمها حريق بأولاد ناصر بلدية عمر خلف احتراق حوالي 4 هكتار حشائش جافة وحوالي 600 شجرة زيتون.

هذا وقد تم تسجيل حريقين ببودربالة، الأول بالدرابلية حيث خلف احتراق حوالي 1 هكتار حشائش جافة و 50 شجرة مثمرة، بينما الثاني بفركيوة.

كما تم تسجيل حريقين بكل من بتفركة بلدية تاغزوت خلف احتراق 3 هكتار أدغال و 15 شجرة مثمرة، وكذا بواد الأربعاء تاليوين قادرية خلف 5 هكتار حشائش جافة و 100 شجرة مثمرة.

كل الحرائق اخمدت من طرف الحماية المدنية و اعوان محافظة الغابات أين تدخل الرتل المتنقل لولاية البويرة في حريقي بودربالة و حريق عمر ومنع انتشار الحرائق إلى باقي بساتين الأشجار المثمرة و كذا امتدادها إلى المساحات الغابية و كذا حماية المجمعات السكنية بفضل التدخل السريع و المحكم لرجال الحماية المدنية.