البويرة: زوج يقتل زوجته بعين بوعكاز في عين بسام

إهتز حي عين بوعكاز وسط مدينة عين بسام في البويرة مساء اليوم على وقع جريمة قتل راح ضحيتها إمرأة على يد زوجها.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الحادثة وقعت في حدود الخامسة مساءا بحي عين بوعكاز وسط مدينة عين بسام بالقرب من سوق المدينة

اين وقعت مناوشات بين الجاني والبالغ من العمر 41 سنة لثلاثة أولاد مع زوجته والبالغة 32 سنة داخل منزلهم العائلي.

لتتطور الأمور أين إنهال الجاني على الضحية بالضرب مسقطا إياها أرضا مغشيا عليها.

في حين تم نقل الضحية لمستشفى عين بسام التي كانت قد توقيت بعين المكان.

مصالح الامن قامت بتوقيف الجاني المسبوق قضائيا وسلمته للعدالة.