البويرة.. شاب يقتل والدته ببلدية تاغزورت
أقدم مساء اليوم، شاب في العقد الرابع من العمر، على وضع حد لحياة والدته بمنزلهم العائلي الواقع بقرية اغيل اومنشار ببلدية تاغزورت شمال مقر ولاية البويرة.
وحسب ما ورد، فإن الابن البالغ من العمر 43 سنة الذي يعاني من اضطرابات عقلية قد اقدم على وضع حد لحياة والدته البالغة من العمر 65 سنة.
فيما تبقى اسباب الحادثة مجهولة وقد باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا بشأنها.
وهزت الحادثة سكان القرية والمدينة كون ان العائلة من العائلات المحافظة المعروفة بالمنطقة.
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وقع اليوم الاربعاء حادث مرور بالطريق السيار شرق غرب بقرية قرقور بلدية الأخضرية ولاية البويرة بعد النفق الثاني.
وفي هذا السياق أفادت مصالح الدرك الوطني أن الحادث نجم عن اصطدام تسلسلي بين 7 مركبات سياحية.( جرارين، شاحنة للوزن الثقيل، و 4 مركبات سياحية.)
وأضافت ذات المصالح أن حركة المرور بطيئة جدا بسبب اكتضاض مروري لحوالي 10 كلم.
هذا وتم تحويل حركة السير نحو الطريق الوطني رقم 05 على مستوى محول الأخضرية إتجاه الجزائر بسبب الحادث المرور الذي وقع بالطريق السيار شرق غرب على مستوى الاربعطاش إتجاه الجزائر
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كما لقي شخصين مصرعهما وأصيب 6 آخرين بجروح في حادث مرور مميت وقع صبيحة اليوم الأحد بالطريق السيار “شرق_غرب” بولاية البويرة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد وقع الحادث في الصباح الباكر على الساعة الرابعة و45 دقيقة. وتمثل في اصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة، على مستوى الطريق السيار شرق غرب امام وحدة الحماية المدينة اتجاه الجزائر.
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البويرة: وفاة شخصين إختناقا بالغاز
لقي شخصان مصرعهما إختناقا بغاز أحادي اكسيد الكربون داخل المنزل العائلي بحي فراشاتي بولاية البويرة.
حيث تدخلت إسعافات الغاز المركز المتقدم 140 مسكن صبيحة اليوم على الساعة 05 سا 50د من أجل حادث إختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة بحي فراشاتي بلدية البويرة راح ضحيته رجل يبلغ من العمر 42 سنة و طفل يبلغ من العمر 13.
وهران: سبعة جرحى إثر انقلاب حافلة لنقل العمال
كما أصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر انقلاب حافلة لنقل العمال مساء أمس الاثنين. ببلدية أرزيو شرق ولاية وهران.
وحسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية، فإن أعوان الحماية المدنية تدخلوا على مستوى منطقة المحقن التابعة لبلدية أرزيو. إثر تسجيل حادث انقلاب حافلة لنقل العمال والذي أدى إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.