البويرة.. شاب يقتل والدته ببلدية تاغزورت

أقدم مساء اليوم، شاب في العقد الرابع من العمر، على وضع حد لحياة والدته بمنزلهم العائلي الواقع بقرية اغيل اومنشار ببلدية تاغزورت شمال مقر ولاية البويرة.

وحسب ما ورد، فإن الابن البالغ من العمر 43 سنة الذي يعاني من اضطرابات عقلية قد اقدم على وضع حد لحياة والدته البالغة من العمر 65 سنة.

فيما تبقى اسباب الحادثة مجهولة وقد باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا بشأنها.

وهزت الحادثة سكان القرية والمدينة كون ان العائلة من العائلات المحافظة المعروفة بالمنطقة.

طالع ايضا:

وقع اليوم الاربعاء حادث مرور بالطريق السيار شرق غرب بقرية قرقور بلدية الأخضرية ولاية البويرة بعد النفق الثاني.

وفي هذا السياق أفادت مصالح الدرك الوطني أن الحادث نجم عن اصطدام تسلسلي بين 7 مركبات سياحية.( جرارين، شاحنة للوزن الثقيل، و 4 مركبات سياحية.)

وأضافت ذات المصالح أن حركة المرور بطيئة جدا بسبب اكتضاض مروري لحوالي 10 كلم.

هذا وتم تحويل حركة السير نحو الطريق الوطني رقم 05 على مستوى محول الأخضرية إتجاه الجزائر بسبب الحادث المرور الذي وقع بالطريق السيار شرق غرب على مستوى الاربعطاش إتجاه الجزائر

طالع أيضا: وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة أجرة