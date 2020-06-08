البويرة: شجار بين عائلتين ينتهي بجريمة قتل في بلدية أهل القصر

إهتزت مساء اليوم بلدية أهل القصر شرق ولاية البويرة على واقعة مروعة تمثلت في جريمة قتل راح ضحيتها كهل في الخمسينات من عمره.

الحادثة تعود لنزاع حول قطعة ارض كانت محل نزاع بين العائلتين منذ مدة وبحسب روايات اهل المنطقة فان الخلاف القديم الجديد تجدد نهار اليوم بالمكان المسمى القرية بالمدينة القديمة لاهل القصر.

أين نشب على اثره شجار عنيف بين افراد العائلتين وخلاله تلقى الضحية” ل س” ضربات على مستوى الرأس بألة حادة أردته قتيلا في عين المكان.

فيما اصيب نجله وفرد اخر من العائلة بحروح متفاوتة استدعت نقلهم على جناح السرعة للعيادة المتعددة الخدمات بالمنطقة.

قبل ان يتدخل سكان المنطقة ومصالح الدرك الوطني التي سارعت لمكان الحادث وفتح تحقيق في ملابسات القضية وانهاء الجو المشحون الذي كاد يؤدي الى ضحايا أخرى بين أفراد العائلتين.