البويرة: شهادة التلقيح ضد كورونا إجبارية لدخول هذه الأماكن

قرّر والي ولاية البويرة، لكحل عياط عبد السلام، قرار منع الدخول بدون شهادات التلقيح ضد فيروس كورونا للأماكن والفضاءات ذات الإستعمال الجماعي.

وحسب القرار الذي وقعه والي الولاية، فإنه سيدخل حيز التنفيذ إبتداء من يوم الثلاثاء 11 جانفي 2022. وذلك كإجراء وقائي ضد تفشي وباء كورونا “كوفيد 19”. بسبب تسجيل إرتفاع في عدد المصابين بهذا الفيروس.

وأضاف القرار، أن فرض شهادة التلقيح يتخص دخول الملاعب وأماكن إجراء التظاهرات والمنافسات الرياضية، قاعات الرياضة والمنشآت الرياضية والمسابح، الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات. بالإضافة كذلك إلى قاعات وفضاءات وأماكن العروض. وكذا فضاءات وأماكن إجراء الإحتفالات والتظاهرات ذات الطابع الوطني والمحلي. القاعات والصالونات والمعارض. ناهيك عن قاعات الحفلات وفضاءات التسلية والترفيه.

كما أمر الوالي المسؤولون المباشرون للفضاءات والأماكن بالتكفل وتحت مسؤوليتهم الشخصية بفرض التقيد الصارم بهذه الإجراءات. التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 11 جانفي. كما تكلف المصالح المختصة بالرقابة على مدى التطبيق الحازم لمضمون هذا القرار مع فرض العقوبات الإدارية والجزائية على المخالفين.

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