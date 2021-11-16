البويرة.. طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 33 بسبب تراكم الثلوج

أعلنت مصالح الدرك الوطني، عن غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين منطقة تيكجدة بلدية بشلول وواسيف وبالضبط على مستوى منطقة أعكوكار بلدية بوشلول، بسبب تراكم الثلوج.