البويرة.. طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 33 بسبب تراكم الثلوج
بقلم خالد زوبيري
أعلنت مصالح الدرك الوطني، عن غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين منطقة تيكجدة بلدية بشلول وواسيف وبالضبط على مستوى منطقة أعكوكار بلدية بوشلول، بسبب تراكم الثلوج.
وجاء في بيان نشرته صفحة طريقي التابعة لقيادة الدرك الوطني، عبر فايسبوك:
“البويرة: طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 33 الرابط بين منطقة تيكجدة بلدية بشلول وواسيف، بالضبط على مستوى منطقة أعكوكار بلدية بوشلول، بسبب تراكم الثلوج. الحيطة والحذر.”
رابط دائم : https://nhar.tv/Uf8OF