البويرة: عام حبسا نافذا لشخصين سرّبا مواضيع البكالوريا

أدانت محكمة سور الغزلان بولاية البويرة شخصين بعام حبسا نافذا ومائة ألف دينار جزائري غرامة نافذة. لإرتكابهما جنحة تسريب ونشر مواضيع وأجوبة الإمتحانات النهائية للتعليم الثانوي. بإستعمال وسائل الإتصال عن بعد.

وحسبما أفاد به بيان صادر عن محكمة سور الغزلان، فقد تم تقديم المشتبه فيهما “ح ل” و “ح خ” يوم الإثنين أمام قسم الجنح وفقا لإجراء المثول الفوري. عن تهمة جنحة تسريب و نشر مواضيع و أجوبة الإمتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الإتصال عن بعد.

واستنادا لذات المصدر، فقد أدينت المتهمتين بعام حبسا نافذا و مائة ألف دينار جزائري غرامة نافذة. لنشرهما موضوع شهادة البكالوريا في مواد التاريخ و الجغرافيا و الفيزياء. طبقا لنص المواد 253 مكرر 6 و 253 مكرر 7 من قانون العقوبات.