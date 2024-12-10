البويرة.. عودة حركة المرور على مستوى بلدية بشلول

أعلنت مصالح الدرك الوطني، عن عودة حركة المرور إلى طبيعتها بالطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة إيكوكار بلدية بشلول.

وكانت ذات المصالح قد أعلنت صباح اليوم عبر صفحة “طريقي”، أن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي. البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة إيكوكار بلدية بشلول، مغلق بسبب تراكم الثلوج .

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