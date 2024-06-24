البويرة: غلق السوق الاسبوعي للمواشي بعد تسجيل اصابات بمرض الجلد العقدي للابقار

سجلت ولاية البويرة على غرار بعض ولايات الوطن بؤرا للإصابة بمرض الجلد العقدي الذي يصيب المواشي والأبقار بالخصوص، وهو ما أثار بعض المخاوف وسط المربين الذين نفقت أبقارهم، من اتساع رقعة المرض والتسبب لهم في خسائر فادحة .

فيما قرر والي الولاية عبد الكريم لعموري غلق أسواق المواشي ومنع نقلها تجنبا لانتشار العدوى مع مباشرة الجهات المختصة حملة توعوية وتحسيسية وسط المربين حول الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها.

وأكدت المفتشة البيطرية الولائية بن بلقاسم جميلة في تصريح للإذاعة المحلية ، تسجيل بعض البؤر للمرض وسط الأبقار بالولاية، على غرار أيت لعزيز، حي قصوري، وتاغزوت.

أين باشرت مصالحها بداية من هذا الأحد و إلى غاية الخميس حملات تحسيسية وتوعوية وسط المربين قصد إطلاعهم على مختلف الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها من أجل الحد من انتشار المرض وتجنيب مواشيهم الإصابة به على غرار تنظيف الإسطبلات ومكافحة الحشرات وغيرها .

وقد ترأس والي الولاية عبد الكريم لعموري مساء اليوم الإثنين اجتماعا مع المصالح المختصة من أجل دراسة انتشار مرض الجلد العقدي وسط المواشي بالولاية حسب بيان لخلية الإعلام ، أين تقرر حسب ذات المصدر غلق أسواق المواشي مؤقتا مع منع نقل المواشي كإجراء وقائي لمنع انتشار المرض وعدواه بين المواشي.