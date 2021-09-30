البويرة: غلق الطريق السيار “شرق _غرب” على مستوى الجباحية

سيتم غلق الطريق السيار “شرق غرب” على مستوى الجباحية ولاية البويرة اتجاه الجزائر لمدة ساعة اليوم الخميس.

وحسبما أعلنه موقع طريقي التابع للدرك الوطني، أن غلق الطريق السيّار سيكون ابتداءا من الساعة الواحدة وأربعون دقيقة “13:40” إلى غاية الساعة الثانية وأربعون دقيقة زوالا (14:40) بسبب أشغال تمرير الأسلاك الكهربائية.

وأضاف الموقع، أنه بالنسبة للمتوجهين من البويرة اتجاه الجزائر . سيتم تحويل حركة المرور على مستوى محوّل البويرة “سور الغزلان” إتجاه الطريق الوطني رقم 5 .

أما بالنسبة للمتوجهين من الجزائر نحو البويرة. سيتم تحويل حركة المرور على مستوى محول الجباحية إتجاه الطري الوطني رقم 5

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