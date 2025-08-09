البويرة: غلق مؤقت للطريق الوطني رقم 15 ببلدية أغبالو

أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية البويرة، عن غلق مؤقت للطريق الوطني رقم 15 على مستوى بلدية أغبالو، ابتداءً من اليوم السبت.

وحسب بيان للمديرية، جاء هذا الغلق، جراء الشروع في أشغال معالجة انزلاق التربة الذي سُجّل سابقًا على نفس المسار.

وسيكون الغلق، عند النقطة الكيلومترية 74+000، ويستمر إلى غاية 6 سبتمبر المقبل.

ويأتي هذا، في إطار عملية تقنية تهدف إلى التكفل النهائي بالمشكل الذي يعود إلى تاريخ 29 فيفري الماضي.

وسيتم خلال فترة الأشغال، تحويل مسار المركبات القادمة من أمشدالة باتجاه بهاليل وتيزي وزو عبر الطريق البلدي بوعقلان. ثم إلى الطريق الولائي رقم 10، للوصول مجددًا إلى الطريق الوطني رقم 15.

ومن جهة أخرى، أكدت مديرية الأشغال العمومية لولاية البويرة أن حركة المركبات نحو منطقة سلوم عبر نفس الطريق. ستبقى على حالها، دون تغيير في الاتجاه، مما يقلل من حجم التحويلات المرورية.

ودعت الجهات المعنية مستعملي الطريق الوطني رقم 15 إلى توخي الحذر أثناء استعمال هذا المحور خلال فترة الأشغال. وضرورة احترام الإشارات المرورية والتوقف لضمان سلامتهم وسلامة فرق العمل.