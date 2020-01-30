البويرة.. غلق نفق الجباحية من أجل عادة تهيئته وفق المواصفات العالمية

تعتبر البويرة اكبر ولاية يعبرها الطريق السيار شرق غرب بمسافة تفوق 100 كلم اضافة الى عبور اكثر من 70 الف مركبة يوميا منه من والى اكثر من 27 ولاية من شرق وجنوب الوطن.

ماجعله يعرف حركة سير كبيرة اثرت على الطريق خاصة نفق الجباحية الذي يعرف عبور عدد معتبر من المركبات

ما أدى الى تصدع جزء من ارضيته اضافة الى تجديد نظام المراقبة والتهوية هذا ما اضطر الوكالة الوطنية للطرق

السريعة الى غلقه بداية من يوم أمس الاربعاء الى غاية يوم السبت في شقه من العاصمة اتجاه قسنطينة.

حيث تم تجديد نوعية الزفت بتقنية الاحدث دوليا لتجنب التصدع المتكرر وظهور الحفر بعد زيادة شاحنات

الوزن الثقيل هذه التقنية تستعمل لاول مرة في الطريق بعد استعمالها في المطارات، اضافة الى اعادة تهييئة نظام الانارة والتهوية.

وقد تم تحويل حركة السير نحو الطريق الوطني رقم خمسة جزئيا وواد الرخام لتسهيل حركة سير المسافرين الذين بقو لساعات طويلة في ازدحام مروري استمر لساعات

لكن عملية اعادة تهيئة النفق على قدم وساق على مدار 24ساعة من اجل اعادة فتحه كاقصى حد يوم السبت

القادم العملية التي عرفت مشاركة عدة مؤسسات وطنية كشركة كوسيدار والمؤسسة الوطنية للطرق السريعة

اضافة الى مصالح الدرك الوطني بحملات تحسيسية مستمرة من اجل تجنب حوادث المرور التي سجلت مؤخرا

عبر عدة نقاط مختلفة من الوطن خاصة في مثل هكذا حالات وجهل المواطن لاسباب الاشغال مايخلق ضغط

نفسي يؤدي الى التجاوز الخطير الذي يؤدي الى حوادث مرور مميتة.