البويرة: فيضانات تغلق طريقين بلديين في وادي البردي وسيول تغمر المنازل بعين بسام  

تسببت فيضانات وسيول اليوم الجمعة تغلق طريقين بلديين في وادي البردي ودخول المياه إلى المنازل عين بسام ولاية البويرة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الطريق البلدي بالحي العريق في وادي البردي مغلق بسبب إنجراف التربة حول بطول 10 أمتار.

كما ان الطريق البلدي بحي المريج مغلق بسبب تجمع مياه الامطار.

وغمرت المياه بعض مساكن المجاورة بحي اولاد بليل وتدخل أعوان الحماية المدنية لإخراج المياه من المنازل.

في حين أحدث إنسداد البالوعات مع تسرب مياه الامطار إلى بعض المنازل في عين بسام ولكن دون تسجيل خسائر بشرية .