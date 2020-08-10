البويرة: قائمة المساجد التي سيتم فتحها على مستوى دوائر وبلديات الولاية

نشرت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البويرة عن قائمة المساجد التي سيتم فتحها على مستوى دوائر وبلديات الولاية السبت المقبل.

ووفق لذات المديرية فإن المساجد المعنية بالفتح هي:

قائمة المساجد التي سيتم فتحها على مستوى دوائر وبلديات ولاية البويرة

البويرة:

عمر بن الخطاب 1100مسكن

عثمان بن عفان راس البويرة

الفضيل الورتلاني بذراع البرج

سور الغزلان:

مسجد الرحمة حي 20اوت

مسجد حسان بن ثابت حي عمارة بلقاسم

مسجد النصر حي الاستقلال

مسجد النور ذراع الاحمر

المعمورة:

مسجد عبد الحميد بن باديس

الاخضرية:

مسجد طارق بن زياد حي حمانة

مسجد النور حي الكريشيش

مسجد مالك بن النبي الاخضرية مركز

مسجد النور مدينة الحياة

مسجد عمر بن العزيز القوير

عين بسام

مسجد طارق بن زياد ساحة الشهداء

مسجد النور عين بسام مركز

مسجد ابوبكر الصديق حي

مسجد الفرقان 260 قطعة

عين العلوي:

مسجد ابو بكر الصديق حي ميسوم العيد

هذا وقد تم وضع إجراءات صارمة وجب على المصلين التقيد بها وهي:

منع استعمال مكيفات الهواء والـمراوح، ووضع محلول مطهر في متناول الـمصلين، مع الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية.

الدخول إلى الـمسجد خاضعًا لقياس الحرارة مسبقا عن طريق أجهزة القياس الحرارية.

أن ارتداء الكمامة الواقية إجباري.

حمل الـمصلي على استعمال سجادته الشخصية، مع فرض احترام التباعد الجسدي بين الـمصلين بمسافة متر ونصف على الأقل. تنظيم الدخول على نحو يسمح بإحترام الـمسافة والتباعد الجسدي وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور، من أجل تفادي تلاقي الـمصلين.

النساء والأطفال تحت 15 سنة والمصابون بأمراض مزمنة ممنوعون من الصلاة في المساجد.

الإبقاء على قاعات الصلاة والمصليات والمدارس القرآنية مغلقة، بالإضافة إلى أماكن الوضوء.