البويرة: قائمة المساجد التي سيتم فتحها على مستوى دوائر وبلديات الولاية

نشرت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البويرة عن قائمة المساجد التي سيتم فتحها على مستوى دوائر وبلديات الولاية السبت المقبل.
ووفق لذات المديرية فإن المساجد المعنية بالفتح هي:
قائمة المساجد التي سيتم فتحها على مستوى دوائر وبلديات ولاية البويرة
البويرة:
عمر بن الخطاب 1100مسكن
عثمان بن عفان راس البويرة
الفضيل الورتلاني بذراع البرج
سور الغزلان:
مسجد الرحمة حي 20اوت
مسجد حسان بن ثابت حي عمارة بلقاسم
مسجد النصر حي الاستقلال
مسجد النور ذراع الاحمر
المعمورة:
مسجد عبد الحميد بن باديس
الاخضرية:
مسجد طارق بن زياد حي حمانة
مسجد النور حي الكريشيش
مسجد مالك بن النبي الاخضرية مركز
مسجد النور مدينة الحياة
مسجد عمر بن العزيز القوير
عين بسام
مسجد طارق بن زياد ساحة الشهداء
مسجد النور عين بسام مركز
مسجد ابوبكر الصديق حي
مسجد الفرقان 260 قطعة
عين العلوي:
مسجد ابو بكر الصديق حي ميسوم العيد
هذا وقد تم وضع إجراءات صارمة وجب على المصلين التقيد بها وهي:
منع استعمال مكيفات الهواء والـمراوح، ووضع محلول مطهر في متناول الـمصلين، مع الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية.
الدخول إلى الـمسجد خاضعًا لقياس الحرارة مسبقا عن طريق أجهزة القياس الحرارية.
أن ارتداء الكمامة الواقية إجباري.
حمل الـمصلي على استعمال سجادته الشخصية، مع فرض احترام التباعد الجسدي بين الـمصلين بمسافة متر ونصف على الأقل. تنظيم الدخول على نحو يسمح بإحترام الـمسافة والتباعد الجسدي وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور، من أجل تفادي تلاقي الـمصلين.
النساء والأطفال تحت 15 سنة والمصابون بأمراض مزمنة ممنوعون من الصلاة في المساجد.
الإبقاء على قاعات الصلاة والمصليات والمدارس القرآنية مغلقة، بالإضافة إلى أماكن الوضوء.
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