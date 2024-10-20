البويرة.. قتيل جراء اصطدام شاحنتين وغلق مؤقت للطريق السريع

أسفر حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق السريع الرابط بين البويرة و بجاية في اتجاه الجزائر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين.

وأكدت مصالح الجزائرية للطرق السيّارة عن وقوع اصطدام بين شاحنتين ذات مقطورة. على مستوى منفذ الطريق السيّار لبجاية بمقطع بني منصور ،ولاية بجاية.

مشيرة أنه تم غلق للطريق بشكل مؤقت بسبب الحادث الذي أسفر عن وفاة شخص. و جرح اثنين آخرين مع خسائر مادية.

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