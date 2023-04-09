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أخبار الجزائر

البويرة: قتيل في حادث مرور بالطريق السياّر

بقلم أمينة داودي
البويرة: قتيل في حادث مرور بالطريق السياّر
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تسبب حادث مرور وقع اليوم الأحد، في وفاة شخص بالطريق السيار “شرق غرب” بولاية البويرة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الحماية المدنية على الساعة 11سا 46 د من أجل حادث مرور. على مستوى الطريق السيار شرق غرب إتجاه قسنطينة بأولاد بوشية بلدية و ولاية البويرة.

وتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة و سيارة. كما خلّف الحادث متوفى من جنس ذكر يبلغ من العمر 34 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة.

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