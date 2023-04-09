البويرة: قتيل في حادث مرور بالطريق السياّر
بقلم أمينة داودي
تسبب حادث مرور وقع اليوم الأحد، في وفاة شخص بالطريق السيار “شرق غرب” بولاية البويرة.
وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الحماية المدنية على الساعة 11سا 46 د من أجل حادث مرور. على مستوى الطريق السيار شرق غرب إتجاه قسنطينة بأولاد بوشية بلدية و ولاية البويرة.
وتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة و سيارة. كما خلّف الحادث متوفى من جنس ذكر يبلغ من العمر 34 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة.
رابط دائم : https://nhar.tv/sMwMT