البويرة.. قتيل وجريحان في اصطدام بين 6 سيارات.. حافلة وشاحنة 

توفي شخص وأصيب آخران في حادث مرور وقع بالطريق السيار شرق-غرب، اتجاه الجزائر، ببلدية العجيبة، ولاية البويرة.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تدخلت وحدة القطاع بالعجيبة، مدعمة بإسعافات كل من الوحدة الثانوية بشلول، ووحدة وادي البردي، والوحدة الرئيسية. من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق-غرب، اتجاه الجزائر، بلدية العجيبة.

وتمثل الحادث في اصطدام بين 8 مركبات، منها 6 سيارات، وحافلة لنقل المسافرين، وشاحنة أشغال.

وخلّف الحادث، حسب الحصيلة الأولية، وفاة شخص واحد، وإصابة شخصين آخرين تم إسعافهما ونقلهما الى مستشفى بشلول.

فيما تم تحويل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف البويرة.