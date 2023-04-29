البويرة.. قتيل و4 جرحى في حادث مرور بعين الحجر

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 اخرين بجرحى، اليوم السبت، اثر حادث مرور لى مستوى الطريق الوطني رقم 18 قرية زهار بلدية عين الحجر. بولاية البويرة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت اسعفاتها على الساعة 20سا15د من أجل هذا الحادث الذي تمثل في انحراف سيارة.

وخلف الحادث متوفى و4 جرحى تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى عين بسام فيما تم تحويل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

وتتراوح أعمار الجرحى ما بين 3 سنوات و 41 سنة، فيما يبلغ المتوفي 48 سنة.