البويرة.. متوفى وجريحان في حادث مرور بالطريق السيار شرق- غرب

لقي شخص مصرعه وأصيب آخران بجروح، اليوم الجمعة، إثر حادث مرور على مستوى الطريق السيّار شرق غرب اتجاه الجزائر بلدية جباحية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت اسعافات الحماية المدنية على الساعة 17سا38د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيّار شرق غرب إتجاه الجزائر بلدية جباحية.

وتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة و سيارتين، أين خلف متوفى وجريحان تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الأخضرية.

فيما تم تحويل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.