البويرة: مغادرة 39 مصاب بفيروس كورونا 3 مصالح إستشفائية بالولاية

اعلنت مديرية الصحة بولاية البويرة عن مغادرة 39 مصاب بفيروس كورونا كوفيد 19 على مستوى 3 مصالح استشفائية بالولاية.

ووفق بيان لذات المديرية غادر 39 مصاب بكورونا 3 مصالح إستشفائية وهي البويرة، وكذ عين بسام، إضافة إلى سور الغزلان.

وقد توزع المرضى المسرحين حسب البلديات كالأتي:

البويرة 14

بشلول 02

الاسنام 02

اث منصور 01

العجيبة 01

سور الغزلان07

ديرة 03

مسدور 01

عين بسام 05

بئر غبالو 02

عين العلوي 01

بينما عدد الحالات تحت العلاج على مستوى الولاية 94 حالة

مستشفى البويرة 38

مستشفى سور الغزلان 29

مستشفى عين بسام 11

مستشفى مشد الله 04

مستشفى الاخضرية 12

وللإشارة فإن عدد الحالات المؤكدة الى غاية نهار اليوم ومنذ ظهور الوباء بلغت 155 حالة في حين بلغ عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى 13 شخص.