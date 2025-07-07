البويرة.. منطقة صناعية جديدة لاحتضان المشاريع الاستثمارية

عاين المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، رفقة والي ولاية البويرة، عبد الكريم العموري، أشغال تهيئة المنطقة الصناعية “نور الدين بورحال”، ببلدية الديرة.

وحسب بيان لمصالح الولاية، تعد هذه المنطقة، التي تتربع على مساحة 250 هكتار مقسمة إلى 367 قطعة، من المشاريع الاستراتيجية الكبرى للولاية.

وستدخل المنطقة الصناعية، التي بلغت نسبة إنجازها بـ 97%، في حافظة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قريبا.

وفي هذا الإطار، أكّد ركاش، جاهزية المنطقة الصناعية لاستقطاب الاستثمارات لاسيما المهيكلة منها.

موجها نداءً للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تجسيد مشاريعهم بها إلى إبداء رغباتهم. ليتم التنسيق مع مصالح الولاية لدراسة الأنشطة التي سيتم توطينها في هذه المنطقة الصناعية.

وتندرج هذه المنطقة الصناعية “نورالدين بورحال”، ضمن حافظة عقارية معتبرة تحوز عليها ولاية البويرة، تُقدّر بـ 940 هكتارًا.

وهي موزعة على 3 مناطق صناعية و12 منطقة نشاطات و6 مناطق نشاطات مصغرة. ما يشكل أرضية ملائمة لتلبية الطلب المتزايد على العقار الاقتصادي من طرف المستثمرين.