البويرة: هذه الطرقات المغلقة بسبب تساقط الثلوج

تسببت الثلوج المتساقطة بكثافة على ولاية البويرة منذ ليلة أول أمس في غلق العديد من الطرقات الولائية والوطنية بالولاية.

وحسب مصالح الحماية المدنية فقد تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو في تيروردة.

كما عرف الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولاية البويرة و ولاية تيزي وزو غلقا كليا بسبب الثلوج في اسول بلدية الأصنام.

وأضافت الحماية المدنية أن طريق الوجنس رقم 62 في شطره الرابط بين الدشمية وسور الغزلان صعب المسلك بسبب الصقيع.

أما الطريق الولائي رقم 12 الرابط بين الدشمية وريدان بسور الغزلان مغلق بسبب الصقيع.

وعرف الطريق الولائي رقم 9 في شطره الرابط بين صحاريج و اغبالو غلقا كليا بسبب الثلوج.

وتسببت الثلوج في غلق الطريق الولائي رقم 24 في شطره الرابط بين أهل القصر وتماماشت .

كما تسببت الثلوج في غلق الطريق الولائي رقم 11 في شطره الرابط بين أهل القصر و اولاد راشد.