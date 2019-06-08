عاجل

البويرة.. هذه حصيلة حوادث المرور خلال 24ساعة الماضية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
البويرة.. هذه حصيلة حوادث المرور خلال 24ساعة الماضية
بقلم خالد شودار

وقعت بولاية البوية اليوم 4 حوادث مرور خطيرة، خلفت قتيل واحد و 10 جرحى.

حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 08 المكان المسمى الطبابخة يتمثل في اصطدام بين شاحنة و سيارة خلف الحادث 03 مصابين نقلو من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى سور الغزلان .

حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر المكان المسمى الدرابلية الحادث يتمثل في انقلاب سيارة خلف الحادث 03 مصابين نقلو من طرف الحماية المدنية إلى الاخضرية .

حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 08 الحادث يتمثل في انحراف سيارة خلف الحادث 01 مصاب و 01 متوفي هذا الأخير يدعى  “ب.ي” من جنس ذكر يبلغ من العمر 10 سنوات  نقلو من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى سيدي عيسى

حادث مرور بقرية بلكط بلدية المزدور الحادث يتمثل في انحراف سيارة خلف الحادث ضحيتينلهم إصابات نقلو من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى برج اخريص

نقل ضحية وظائفها الحيوية متوقفة من على متن شاحنة بالطريق الوطني رقم 18 سيدي زيان بلدية البويرة  الى مستشفى البويرة .


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com