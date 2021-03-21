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البويرة..هذه هي الطرقات المغلقة بسبب تساقط الثلوج

أخبار الجزائر
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البويرة..هذه هي الطرقات المغلقة بسبب تساقط الثلوج
بقلم خالد شودار

تسببت الثلوج المتساقطة بكثافة على ولاية البويرة في غلق العديد من الطرقات الوطنية بالولاية.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33 مغلق بتيكجدة.

بالإضافة الى الطريق الوطني رقم 30 بمنطقة تيزي انكولان والطريق الوطني رقم 15 بمنطقة تيروردة.

كما حذرت مصالح الحماية المدنية من تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=974847

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