البويرة..هذه هي الطرقات المغلقة بسبب تساقط الثلوج
تسببت الثلوج المتساقطة بكثافة على ولاية البويرة في غلق العديد من الطرقات الوطنية بالولاية.
وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33 مغلق بتيكجدة.
بالإضافة الى الطريق الوطني رقم 30 بمنطقة تيزي انكولان والطريق الوطني رقم 15 بمنطقة تيروردة.
كما حذرت مصالح الحماية المدنية من تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=974847
-
تسببت الثلوج المتساقطة بكثافة على ولاية البويرة في غلق العديد من الطرقات الوطنية بالولاية.
وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33…
-
أحالت اليوم الفرقة الجنائية لأمن ولاية الشلف 10 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم ما بين 33 و 72 سنة عن قضية القتل العمد و…
-
عُثر اليوم الأحد، على جثة فتاة تبلغ من العمر 19 سنة مشنوقة ببلدية بني راشد بالشلف.
وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية، فقد تم…
التعليقات (0)