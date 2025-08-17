البويرة.. وزير الداخلية يُعزي عائلة أحد ضحايا حادث وادي الحراش

تنقل وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، إلى بلدية الأخضرية بولاية البويرة، أين قدم تعازي رئيس الجمهورية، لعائلة المرحوم تيقر مروان، أحد ضحايا حادث سقوط الحافلة بوادي الحراش بالعاصمة.

وحسب بيان للوزارة، حضر العزاء، كل من والي ولاية الجزائر ووالي ولاية البويرة والسلطات المحلية.

وعبر الوزير عن عميق التأثر وخالص المواساة لعائلة الفقيد في هذه المحنة.

وجاءت هذه الزيارة، لتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في مجرى وادي الحراش.