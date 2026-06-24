البويرة.. وصفات طبية وهمية تقود إلى تفكيك شبكة لبيع المؤثرات العقلية بسور الغزلان

تمكنت مصالح أمن دائرة سور الغزلان من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في المتاجرة بالمؤثرات العقلية عبر وصفات طبية صورية.

العملية مكنت من توقيف 5 أشخاص من بينهم طبيب مختص ومساعد اجتماعي للصحة العمومية ومسير صيدلية.

وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات وردت إلى فرقة الشرطة القضائية تفيد بوجود نشاط مشبوه داخل صيدلية يقوم مسيرها ببيع أدوية مصنفة كمؤثرات عقلية باستعمال وصفات طبية مزورة أو صورية. وعلى إثر ذلك باشرت المصالح الأمنية تحرياتها الميدانية، حيث تم رصد شخصين على متن مركبة، أحدهما مساعد اجتماعي للصحة العمومية، بعد خروجهما من الصيدلية محل الشبهة.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 900 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين 300 ملغ” و”ترامادول 50 ملغ”، إلى جانب أدوية أخرى ووصفات طبية صادرة عن طبيب مختص.

ومواصلة للتحقيقات، تم تفتيش مسكن المشتبه فيهما، حيث عُثر على 62 كبسولة إضافية من المؤثرات العقلية، و460 ظرفًا فارغًا خاصًا بأصناف مختلفة من هذه الأدوية، فضلاً عن 15 وصفة طبية تحمل ختم الصيدلية و7 نسخ من بطاقات تعريف وطنية تعود لأشخاص مختلفين، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

كما مكنت التحريات، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، من توقيف الطبيب محرر الوصفات الصورية، إلى جانب صاحب ومسير الصيدلية، مع حجز سجل الوصفات الطبية الخاص بالمؤثرات العقلية واسترجاع 48 وصفة طبية محررة بأسماء أشخاص تبين أن بعضهم لم يتلق أي علاج لدى الطبيب، بينما استُغلت بيانات آخرين لتحرير وصفات وهمية.

وتم كذلك حجز 240 كبسولة إضافية من المؤثرات العقلية، قبل استكمال الإجراءات القانونية وتقديم جميع المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.