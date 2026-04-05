البويرة.. وضع حد لنشاط عصابة أحياء وحجز أسلحة بيضاء

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البويرة، نهاية الأسبوع الفارط، من وضع حد لنشاط عصابة أحياء متكونة من 13 شخصًا، من بينهم مسبوقون قضائيا.

تعود وقائع القضية إلى تلقي قاعة الإرسال بأمن الولاية نداءً وطلب تدخل عبر الرقم الأخضر من طرف سكان أحد الأحياء. مفاده وقوع شجار عنيف بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص. ما تسبب في حالة من الإخلال بالنظام العام وتهديد للسكينة العامة وسط السكان.

التدخل الآني لعناصر الفرقة بعين المكان مكّن من توقيف أفراد العصابة مع ضبط الأسلحة البيضاء المستعملة في الاعتداءات.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة.