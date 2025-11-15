البويرة.. وفاة أربعيني في حادث دهس

لقي شخص حتفه في حادث دهس بالطريق السيّار شرق غرب مخرج النفق اتجاه البويرة، ببلدية الأخضرية ولاية البويرة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا23د لأجل حادث دهس سيارة لشخص، بالطريق السيّار شرق غرب مخرج النفق اتجاه البويرة، ببلدية ودائرة الأخضرية.

حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ من العمر 40 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور