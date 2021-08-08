البويرة: وفاة إمرأة إثر احتراق منزلها بالهاشمية

تسبب حريق منزل بحي 120 مسكن في وفاة إمرأة في العقد الخامس من العمر ببلدية الهاشمية ولاية البويرة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث وقع بعد منتصف ليلة اليوم الأحد. حيث تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالهاشمية. من اجل حريق منزل بحي 120 مسكن ببلدية الهاشمية الحريق خلف احتراق سيدة تبلغ من العمر 53 سنة. وهي مطلقة وأم لإبنة متزوجة، وتقطن لوحدها في شقة متكونة من مطبخ وغرفة بمحاذاة بيت والدها، تعمل في ورشة خياطة بالبويرة،

الحريق وقع في حدود منتصف الليل ونصف، واندلع بشقتها، التي كانت مغلقة، ولم يتمكن الجيران من فتح الباب بعد أن سارعو لإنقاذها إثر سماع صراخها. ولم يفتح الباب إلى غاية وصول مصالح الأمن والحماية التي تمكنت من كسره وانتشال الضحية جثة هامدة. لتنقل على إثرها إلى العيادة المتعددة الخدمات بالهاشمية. وبعدها تم نقل الجثة لمستشفى عين بسام للتشريح.